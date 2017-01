Banda larga fixa foi o único serviço de telecom que cresceu em 2016

A banda larga fixa foi o único serviço de telecomunicações que registrou crescimento no Brasil em 2016, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 26. Segundo o órgão, o número total de usuários de banda larga fixa cresceu 4,33% em comparação com 2015, resultando em um ganho de 1,1 milhão de novos clientes.

O crescimento do serviço foi liderado pela TIM, que observou um acréscimo de 29,04% em sua base de clientes ao longo de 2016. A Sky ficou na vice-liderança, com 17,46%, seguida pela Cabo, com 14,38%.

Em relação aos Estados, o maior crescimento aconteceu no Amapá, Rondônia e Maranhão. Cada um deles observou um aumento em seu número de usuários de banda larga fixa em mais de 10%

Apesar da alta anual ter chamado a atenção, o número de novos usuários entre os meses de novembro e dezembro registrou uma queda de 0,58%, o que pode indicar uma desaceleração no crescimento.

Queda

Enquanto a banda larga fixa cresceu, a telefonia móvel sofreu a maior queda dentre os serviços em 2016. De acordo com a Anatel, o número de linhas de celulares caiu em 5,33%, representando uma queda de 13,7 milhões de linhas. As regiões Nordeste e Norte foram as que apresentaram maior queda.

O número de linhas fixas manteve a tendência de queda, registrando uma diminuição de 6,3%, resultado na perda de 1,7 milhão de linhas, entre autorizadas e concessionárias.

Por último, a TV paga também viu seus números caindo: o setor registrou queda de 1,63% na base de assinantes, ou 311,3 mil contratos a menos. Apesar disso, a tecnologia de fibra ótica para TV a cabo cresceu em 29,47%, acrescentando mais de 50 mil novos clientes.

