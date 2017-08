Bancos oferecem financiamento de carro zero em até 5 minutos

Com a queda da taxa de juros e os primeiros sinais de retomada da economia, o setor automotivo voltou a se animar. Uma das estratégias utilizadas pelos bancos para tentar alavancar as vendas de veículos novos tem sido desburocratizar os processos para a concessão de crédito. Agora, algumas opções já permitem que, em até cinco minutos, o cliente consiga aprovar o financiamento do seu carro zero quilômetro por meio de um aplicativo de celular.

A estratégia de digitalização desses serviços não é exatamente uma novidade, mas tem ganhado cada vez mais importância no estoque de crédito oferecido à Pessoa Física.

O Santander, por exemplo, desenvolveu no final do ano passado um programa que reduz de 108 para 25 as informações a serem prestadas pelo cliente para solicitar o crédito. Com isso, o tempo de espera total para a liberação do financiamento, se aprovado na primeira etapa da consulta, baixa de cerca de meia hora para cinco minutos.

Nesse programa, basta o cliente digitar o CPF, a data de nascimento e o valor do produto a ser adquirido. Rapidamente, a plataforma oferece já oferece as informações sobre o valor de entrada e o de cada prestação.

"Os clientes, hoje, conhecem todos os custos indiretos de se ter um veículo. Facilitamos o acesso para aquele consumidor que está fazendo assumindo uma dívida de forma mais consciente", afirma André Novaes, diretor do Santander Financiamento. A taxa de juros mensal cobrada pelo banco para o financiamento de veículos está em 1,91%, de acordo com dados do Banco Central.

O Banco do Brasil, por sua vez, lançou em 2015 uma plataforma de financiamento de automóveis no celular. O número de contratações pelo aplicativo cresceu 32% no primeiro semestre deste ano, patamar seis vezes superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo Edson Cardozo, diretor de Empréstimos, Financiamentos e Crédito Imobiliário, os clientes do BB contam com taxas mais atrativas para adquirir veículos pelo aplicativo, de 1,19% ao mês. As taxas cobradas pelo banco no mercado estão em 1,85% ao mês, de acordo com o Banco Central.

No BB Crédito Veículo, basta o cliente tirar uma foto do documento do carro e enviar pelo aplicativo para que o contrato seja disponibilizado no próprio celular. "O Banco do Brasil espera atingir este ano a marca de R$ 1 bilhão em crédito para financiamento de veículos pelo celular. Desde a disponibilização neste canal, o volume contratado foi de R$ 620 milhões", explica Edson.

Após acumular resultados negativos desde 2013, o número de financiamentos de carros novos subiu 3,2% em julho ante igual mês do ano passado para 148,9 mil unidades. O resultado consolidado do primeiro semestre - com 994 mil unidades financiadas -, entretanto, representa uma baixa de 2,9% em relação a igual período do ano passado.

