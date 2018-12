Bancos fazem marcante revisão para baixo de preços de petróleo para 2019

Bancos reduziram de forma acentuada neste mês suas projeções para os preços do petróleo em 2019, num momento em que os mercados da commodity permanecem fortemente pressionados em meio a preocupações com o enfraquecimento da demanda e sinais de oferta global excessiva.

Pesquisa do Wall Street Journal com 13 bancos de investimentos mostra que a previsão para o barril do petróleo tipo Brent no próximo ano é agora em torno de US$ 69, ante cerca de US$ 77 em novembro. Para o barril de WTI, a estimativa para 2019 caiu de US$ 70 no mês passado para US$ 63 este mês.

O último levantamento vem depois de o petróleo acumular desvalorização de mais de 30% desde que atingiu máximas em quatro anos, no começo de outubro.

Apenas na semana passada, tanto o Brent quanto o WTI tiveram robustas perdas de quase 11%. Fonte: Dow Jones Newswires.