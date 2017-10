Banco Santos é 'fantasma' do setor há 13 anos

A intervenção do Banco Central no Banco Santos está prestes a completar 13 anos: foi determinada em 2004. Na época, a autoridade monetária citou "comprometimento da situação econômico-financeira" da instituição.

A decisão do BC trouxe lembranças da quebradeira de bancos brasileiros dos anos 1990 - a última vez que uma ação do gênero havia sido necessária fora com o Bamerindus, em 1998. O temor acabou se confirmando: a falência foi requerida pelo liquidante em maio de 2005 e decretada em setembro.

Na época do encerramento das operações, o rombo nas contas do Banco Santos era calculado em cerca de R$ 2,24 bilhões, mas o valor subiu muito desde então. Calcula-se que mais de R$ 1 bilhão já tenha sido recuperado, mas, segundo o advogado de Edemar Cid Ferreira, mais R$ 5 bilhões ainda poderiam ser arrecadados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.