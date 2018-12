Banco do Canadá (BOC) mantém taxa básica de juros inalterada em 1,75% ao ano

O Banco do Canadá (BOC, na sigla em inglês)) manteve a sua taxa básica de juros inalterada em 1,75% nesta quarta-feira, enquanto alertava sobre como preços baixos para o petróleo da província de Alberta poderiam afetar o ritmo de futuras altas dos juros.

No comunicado em que explica a decisão, o banco central reiterou sua visão de que as taxas de juros terão de subir a uma faixa neutra, atualmente estimada em torno de 2,50% e 3,50%, para manter a inflação nos trilhos. O ritmo de futuras altas de juros dependerá de um número de fatores, como do efeito de taxas mais altas sobre o consumo e a habitação e de desdobramentos na política comercial global.

"A persistência do choque do preço do petróleo, a evolução do investimento das empresas e a avaliação do Banco sobre a capacidade da economia também pesarão de forma importante sobre as nossas decisões a respeito da posição futura da política monetária", afirmou o BOC.

A decisão de manter as taxas de juros inalteradas era amplamente esperada por economistas, de acordo com um levantamento do Wall Street Journal. A maioria dos consultados disse que os preços baixos de petróleo, junto com alguns dados econômicos decepcionantes, manteriam o banco central em compasso de espera este mês e poderia desempenhar um papel na próxima decisão de juros, marcada para janeiro.