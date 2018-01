Banco do Brasil no MS contrata R$ 2,15 Bilhões com FCO em 2017

Este volume demonstra a importância das ações desenvolvidas em parceria com o setor produtivo, ao longo de 2017 foram realizados 47 eventos no Estado para divulgar as características da linha de crédito - Divulgação

Devido a pujança do Estado de Mato Grosso do Sul, o Banco do Brasil atinge a marca histórica de R$ 2,150 Bilhões contratados com recursos do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) em um único ano, sendo R$ 1,38 Bilhão para o setor Rural e R$ 770 milhões para a classe empresarial. Representando 237% do valor contratado em 2016.

Este volume demonstra a importância das ações desenvolvidas em parceria com o setor produtivo, ao longo de 2017 foram realizados 47 eventos no Estado para divulgar as características da linha de crédito, diversas reuniões com o conselho deliberativo para simplificar e promover agilidade nas liberações, a soma do esforço de cada ente contribuiu para esta marca histórica.

“O empenho dos funcionários e a parceria com o setor produtivo foi fundamental para atingirmos o objetivo e gostariamos de registrar um agradecimento especial à Fiems, Famasul, Fecomércio-MS, Faems, Amems, Sebrae/MS, Governo do Estado, classe empresária, produtores rurais e funcionários das agências do Banco do Brasil, enfim a todos que contribuíram para desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, agradeceu Gilson Caio, Superintendente Estadual do MS em exercício.