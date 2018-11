Banco Central leiloará dólares das reservas pelo terceiro dia seguido

Pelo terceiro dia seguido, o Banco Central (BC) leiloará dólares das reservas internacionais para segurar a cotação da moeda norte-americana. Em comunicado divulgado no fim da tarde, a autoridade monetária informou que venderá nesta quinta-feira (29) US$ 1,25 bilhão das reservas com compromisso de recompra, quando o dinheiro volta para o caixa do banco depois de alguns meses.

Os leilões de linha ocorrerão em duas etapas, das 12h15 às 12h20 e das 12h35 às 12h40. O volume será um pouco maior que o ofertado hoje (28). Nesta quarta, o BC leiloou US$ 1 bilhão das reservas externas, também com compromisso de recompra.

O dólar caiu pelo segundo dia consecutivo com a atuação do Banco Central. Nesta quarta-feira, o dólar comercial fechou a sessão vendido a R$ 3,841, com queda de 0,93%. Na segunda-feira (26), a moeda tinha encerrou a sessão vendida a R$ 3,918, no maior nível desde o início de outubro.