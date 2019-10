Banco Central dos EUA reduz taxa básica de juros

O Federal Reserve (FED), banco central americano, reduziu pela quarta vez este ano a taxa básica de juros, para tentar sustentar a expansão econômica diante das ameaças globais. A redução foi anunciada nesta quarta-feira (30) após reunião do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC, na sigla em inglês).

A medida do FED reduz a taxa de curto prazo - o que influencia muitos empréstimos a consumidores e empresas - para um intervalo entre 1,5% e 1,75% ao ano.

Um comunicado divulgado pelo FED removeu uma frase-chave usada desde junho para indicar que um corte futuro nas taxas é provável. Isso pode significar que as autoridades do FED preferirão deixar as taxas nesse patamar enquanto avaliam como a economia se sai nos próximos meses.

A frase que o FED retirou nesta quarta-feira (30) de sua declaração diz que "agiria como apropriado para sustentar a expansão". Esse era o sinal de que esperava continuar diminuindo o crédito para ajudar a economia. Em sua nova declaração, o FED disse que revisará os dados econômicos mais recentes à medida que “avalia o caminho apropriado” para sua taxa básica de juros.

O comunicado fez poucas alterações na descrição da economia americana pelo FED, que, segundo o órgão, estava subindo "a uma taxa moderada". O banco central dos EUA observou que os ganhos de emprego foram sólidos e apontaram para uma força nos gastos dos consumidores. Mas também apontou que o investimento e as exportações das empresas "permanecem fracos".

* Com informações da Public Broadcasting Service (PBS), emissora pública dos EUA