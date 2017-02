Banco Central da Rússia mantém taxa básica de juros em 10%

O Banco Central da Rússia decidiu hoje manter sua taxa básica de juros em 10%, após reunião de política monetária, dizendo que a probabilidade de um corte da taxa no primeiro semestre do ano tinha diminuído devido "às condições estrangeiras e domésticas".

O banco disse, em comunicado, que a inflação ao consumidor havia desacelerado para 5,1% no fim de janeiro, de 5,4% no final do ano passado. O banco disse que sua política monetária relativamente apertada moderaria os riscos inflacionários da incerteza global e o plano do Ministério de Finanças para começar a comprar moeda estrangeira.

O banco havia dito no mês passado que consideraria um corte da taxa no primeiro semestre de 2017, provavelmente no segundo trimestre.

A economia russa, que está em recessão em meio a preços baixos do petróleo e sanções ocidentais, se recuperou mais rapidamente no ano passado do que o banco esperava e retomou o crescimento no segundo semestre, uma tendência que permanecerá nos primeiros três meses de 2017, disse o banco.

Fonte: Dow Jones Newswires.

