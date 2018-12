Banco Central da Índia mantém taxa básica de juros em 6,5%, como previsto

O Banco da Reserva da Índia (RBI, pela sigla em inglês) decidiu hoje manter sua taxa básica de juros inalterada em 6,5%, enquanto aguarda os efeitos da recente queda nos preços do petróleo na inflação da terceira maior economia da Ásia.

A decisão do BC indiano veio em linha com a previsão de 10 economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na reunião de política monetária de outubro, o RBI também não fez ajustes em sua taxa básica, depois de elevá-la em duas ocasiões ao longo do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.