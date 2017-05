Banco Central anuncia atuação no mercado futuro de dólar

O Banco Central (BC) anunciou a realização de leilão de swap cambial tradicional, que equivale à venda de dólares no mercado futuro e ajuda o ativo a segurar a alta ou a forçar uma queda da moeda.

A oferta é de até 40 mil contratos por operação, com vencimentos em agosto e outubro deste ano e em janeiro de 2018.

Criado em 2001, o swap cambial é uma ferramenta que permite ao BC intervir no câmbio sem comprometer as reservas internacionais. O Banco Central vende contratos de troca de rendimento no mercado futuro. Apesar de serem em reais, as operações são atreladas à variação do dólar.

O objetivo dessas operações é oferecer proteção cambial para as empresas em momentos de forte oscilação da cotação e liquidez (recursos disponíveis) do mercado.

