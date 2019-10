Bancadas em unanimidade orientam por aprovação de destaque do PT na reforma

Por unanimidade, as bancadas do Senado orientaram pela aprovação de uma alteração proposta pelo PT na reforma da Previdência, garantindo aposentadoria especial por periculosidade. Na sessão, 79 parlamentares votaram no dispositivo. O resultado será divulgado após a votação ser encerrada.

De acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, não há impacto fiscal com o destaque o PT e os R$ 800 bilhões estão garantidos.

O custo que havia sido calculado com a alteração, de R$ 23,3 bilhões, está relacionado à judicialização do tema e não entrou na conta da redução dos custos diretos com a reforma, argumentou.

O secretário de Previdência afirmou que outras medidas contidas na mesma PEC não foram incluídas no cálculo de R$ 800 bilhões, o que pode aumentar essa projeção.

Ele ainda aposta em propostas paralelas, como a Medida Provisória Antifraude no INSS, para aumentar o ajuste para R$ 1 trilhão no período de uma década.