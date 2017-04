Baleia Rossi: idade será de 60 anos a professores, policiais e trabalhador rural

O líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), afirmou nesta terça-feira, 11, ao Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o relatório da reforma da Previdência vai estabelecer em 60 anos a idade mínima para aposentadoria de professores, policiais federais e trabalhadores rurais, diferente dos demais trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público, cuja idade mínima prevista é de 65 anos.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu que o governo está "discutindo" estabelecer uma idade mínima de 60 anos para professores, policiais federais e civis e trabalhadores rurais se aposentarem. "Estamos discutindo", disse, acrescentando que o governo está discutindo manter regras atuais de pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a pessoas com deficiência.

Em entrevista após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, Meirelles e outros líderes partidários da Câmara para discutir a reforma, Baleia Rossi afirmou ainda que o relator da proposta, Arthur Maia (PPS-BA), está discutindo uma mudança na regra para aposentadoria integral.

Pelo texto original, o trabalhador precisaria contribuir por pelo menos 49 anos para ter acesso ao benefício integral.

