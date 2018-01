Balanços e notícias corporativas fazem maioria das Bolsas da Europa avançar

Em Paris, as ações da Carrefour subiram 3,22%, após o grupo varejista anunciar planos de reestruturação - Foto: Bolsa de Madri / Exame

As principais bolsas da Europa encerraram o pregão desta terça-feira, 23, em alta, impulsionadas pela divulgação de resultados corporativos trimestrais de empresas do continente. Por outro lado, as mineradores baixaram bastante na sessão, influenciadas pelo recuo dos preços do cobre. Assim, o índice pan-europeu Stoxx 600 terminou em 402,48 pontos (+0,09%).

Com a agenda de indicadores fraca e o mercado à espera dos sinais mais claros do Banco Central Europeu (BCE) em relação aos juros na quinta-feira, os investidores se concentraram no noticiário corporativo.

A temporada de balanços se a todo vapor no continente. A empresa de fabricação de acessórios para computadores Logitech teve alta de 8,00% na Bolsa de Zurique, levando o índice Swiss Market aos 9.551,58 pontos (+0,24%). A companhia reportou alta de 22% da receita no quarto trimestre de 2017 em relação ao mesmo período de 2016, sendo a maior alta do índice Stoxx 600.

Em Londres, as ações da companhia aérea EasyJet subiu 5,12%, impulsionada pelo aumento de 8% no total de passageiros e de 14% da receita no trimestre. O índice de referência FTSE-100 terminou com ganho de 0,21%, aos 7.731,83 pontos.

No entanto, as mineradoras tiveram grandes perdas, por causa do aumento da produção de cobre na China e a consequente queda dos preços da commodity - Glencore cedeu 2,90% e BHP Billiton recuou 1,13%.

Em Paris, as ações da Carrefour subiram 3,22%, após o grupo varejista anunciar planos de reestruturação. Ainda assim, o índice CAC-40 recuou para 5.535,26 pontos (-0,12%). A siderúrgica Vallourec, exposta ao mercado chinês, recuou 0,41%.

Em Lisboa, as ações do Banco Comercial Português estenderam os ganhos por mais um dia, com salto de 4,38%. O índice PSI-20 terminou em 5.791,88 pontos (+0,82%).

A Bolsa de Frankfurt terminou em alta de 0,71%, aos 13.559,60 pontos, e a de Milão cedeu 0,22%, para 23.836,60 pontos.