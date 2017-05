Balança comercial tem superávit de US$ 6,969 bilhões em abril

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 6,969 bilhões em abril, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 17,686 bilhões e importações de US$ 10,717 bilhões no mês.

Esse foi o melhor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1989. O superávit comercial de abril ficou dentro do intervalo de projeções (de US$ 4,8 bilhões a US$ 7,65 bilhões) e ligeiramente abaixo da mediana das previsões (US$ 7,0 bilhões). No mesmo mês do ano passado, recorde anterior, o superávit no comércio exterior havia sido de US$ 4,862 bilhões.

Na quarta semana de abril (dias 24 a 30), houve superávit de US$ 1,788 bilhão, decorrentes de US$ 4,616 bilhões em embarques e US$ 2,827 bilhões em compras do exterior.

Pela média diária de exportações, houve crescimento de 27,8% nas exportações em abril na comparação com o mesmo mês em 2016, principalmente pelo desempenho dos bens básicos (alta de 29,2%). As vendas de produtos semimanufaturados subiram 27,5% e as de manufaturados aumentaram em 25,7%.

Já as importações subiram 13,3% ante abril do ano passado, com alta nos gastos com combustíveis e lubrificantes (28,5%), bens intermediários (16,5%) e bens de consumo (6,3%). Já as compras de bens de capital recuaram 5,9%.

No acumulado do ano até abril, a balança comercial registra superávit de US$ 21,387 bilhões, resultado de exportações de US$ 68,149 bilhões e importações de US$ 46,726 bilhões. O saldo no primeiro quadrimestre também é o melhor para o período na série histórica. Entre janeiro e abril de 2016, o saldo acumulado foi de US$ 13,250 bilhões.

Veja Também

Comentários