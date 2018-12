Balança comercial tem superávit dE US$ 4,062 bilhões em novembro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,062 bilhões em novembro, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

O valor é 14,7% maior do que o registrado em novembro do ano passado. Na quinta semana de novembro (26 a 30), o saldo comercial foi de um superávit de US$ 688 milhões.

No mês passado, as exportações somaram US$ 20,922 bilhões, uma alta de 25,4% ante novembro de 2017. Já as importações chegaram a US$ 16,860 bilhões, um salto também de 28,3% na mesma comparação.

No mês, houve um aumento nas vendas de produtos básicos (+40%), manufaturados (+25%), e de semimanufaturados (4,5%).

Pelo lado das importações, houve alta de combustíveis e lubrificantes (+12,6%), bens intermediários (+11,2%), bens de capital (+170,2%) e bens de consumo (-7,1%).

De janeiro a novembro, o superávit comercial soma US$ 51,698 bilhões, saldo 14,6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. A previsão do governo para 2018 é que o saldo da balança comercial ficaria em um superávit pouco acima de US$ 50 bilhões.