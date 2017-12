Balança comercial tem superávit de US$ 3,546 bilhões em novembro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3,546 bilhões em novembro, informou nesta sexta-feira, 1, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Em outubro, o superávit comercial havia sido de US$ 5,201 bilhões e, em novembro do ano passado, de US$ 4,753 bilhões.

O resultado de novembro deste ano ficou dentro do intervalo das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que iam de superávit de US$ 3,039 bilhões a US$ 5,000 bilhões, mas abaixo da mediana de US$ 3,800 bilhões.

Em novembro, as exportações somaram US$ 16,688 bilhões (alta de 2,9% ante novembro de 2016), enquanto as importações atingiram US$ 13,142 bilhões (avanço de 14,7%).

Na quinta semana de novembro (27 a 30), o superávit foi de US$ 619 milhões.

Em 2017, até novembro, o superávit comercial soma US$ 62,008 bilhões, o maior resultado da série para o período.