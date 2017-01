Balança bate recorde e fecha 2016 com superávit de US$ 47,7 bilhões

As exportações brasileiras superaram as importações em US$ 47,69 bilhões em 2016, informou nesta segunda-feira (2) o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Trata-se do melhor resultado da balança comercial brasileira em toda a série histórica, iniciada em 1989.

No ano passado, o Brasil exportou US$ 185,24 bilhões e importou US$ 137,55 bilhões.

O resultado superou as expectativas do mercado financeiro. Analistas ouvidos pelo Banco Central previam um saldo positivo de US$ 47,1 bilhões para a balança. O resultado, no entanto, ficou dentro da margem prevista pelo Ministério do Desenvolvimento, que estimava superávit de US$ 45 bilhões a US$ 50 bilhões.

Apenas no mês de dezembro, a balança comercial teve superávit de US$ 4,42 bilhões, resultado de exportações que somaram US$ 15,94 bilhões e de importações que atingiram US$ 11,52 bilhões. Em dezembro de 2015, as exportações superaram as importações em US$ 6,24 bilhões.

