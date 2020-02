Bacias do Paranaíba e do São Francisco têm melhor período chuvoso desde 2012/2013

As chuvas observadas na região central do País, em especial no Sudeste e Nordeste, têm permitido uma significativa recuperação do armazenamento das hidrelétricas de algumas das principais bacias hidrográficas do País. Destaque para as Bacias do São Francisco e Paranaíba, que anotam, até agora, o melhor período chuvoso desde 2012/2013, destacaram na tarde desta quinta-feira, 27, os técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Eles alertaram que ainda é necessário observar o comportamento da hidrologia em março, um mês que historicamente registra volume significativo de precipitações. Especialista do operador comentou, no entanto, que a previsão é de chuvas para os próximos dias nas bacias do São Francisco, Paranaíba e Grande, bem como na região Norte.

Durante reunião do Programa Mensal de Operação (PMO), os técnicos do ONS informaram que a Bacia do São Francisco está com chuva acumulada acima da média, em 102%, e a perspectiva é alcançar 110% da chuva acumulada até os primeiros dias de março.

Diante disso, o operador deixou de solicitar a modulação das usinas São Francisco, o que permitiria uma recuperação mais rápida dos reservatórios de Sobradinho e Xingó, com perspectiva de até o final do período chuvoso liberar a usinas para a operação normal, com maior vazão. Isso depende, no entanto, de efetivar um armazenamento na ordem de 60%. Atualmente, o nível do reservatório de Sobradinho está em 45,8%. Já na usina de Três Marias, o nível de armazenamento está em 88,2%, por isso, a política de operação da usina será alterada.

Na bacia do Paranaíba, o ONS destacou que a chuva acumulada estava em 97% neste fim de fevereiro e, diante das previsões de chuva, a perspectiva é alcançar 100% da média histórica de precipitação. O armazenamento da bacia já está 2,5% acima da mesma etapa do ano passado e apenas a usina Emborcação está em nível abaixo do verificado em fevereiro de 2019.

Outra bacia relevante para a operação do sistema elétrico nacional, a do Rio Grande, tem acumulação 18,6% acima de igual etapa do ano passado. A chuva acumulada está em 93% da média e a previsão é manter esse número até a primeira semana de março.

Os especialistas também destacaram a condição da Bacia do Tocantins, que ainda apresenta déficit no armazenamento, tendo em vista as chuvas abaixo da média na área de influência. Ali, a precipitação está entre 70% e 80% da média e a perspectiva é chegar em março em quase 80%. A usina de Serra da Mesa, que está com 17% de armazenamento, teve redução de vazão determinada pela Agência Nacional de Águas (ANA) até o fim de abril justamente com o objetivo de aumentar o nível do reservatório.