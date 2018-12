B3, CVM e entidades lançam documento para divulgação de informação socioambiental

Com a intenção de melhorar a divulgação de informações socioambientais, a B3, juntamente com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Global Reporting Initiative (GRI) e a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, lançarão um documento que correlaciona itens do Formulário de Referência às diretrizes da GRI utilizadas para reportar o avanço nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O objetivo com o novo documento é tornar esse tipo de divulgação de informações mais prática e consistente, segundo a B3.

Na outra ponta, as informações se tornam mais relevantes e comparáveis para o investidor.