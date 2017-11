B2W tem prejuízo de R$ 88 mi no 3º trimestre

A companhia de comércio eletrônico B2W, dona de Americanas.com e Submarino, teve prejuízo de R$ 88 milhões no terceiro trimestre de 2017, perda 39,3% menor do que a registrada há um ano. Nos nove primeiros meses de 2017, o prejuízo da B2W soma R$ 376,6 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.