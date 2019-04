B2W confirma negociar compra da Netshoes

Dona das marcas Americanas.com e Submarino, a B2W confirmou nessa quarta-feira, 10, que analisa eventual aquisição do site de comércio eletrônico Netshoes. Para isso, a empresa contratou a assessoria do banco BTG Pactual. "Não há, até o momento, qualquer decisão da companhia sobre uma eventual aquisição de ações, tampouco qualquer documento vinculante", afirmou, em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em relação a reportagens publicada pela imprensa na terça-feira, que apontavam que B2W e Magazine Luiza travavam disputa para ficar com a Netshoes. Procurado, o Magazine Luiza não comentou.

O site de comércio eletrônico busca um comprador há tempos e é considerada uma operação problemática pelo mercado. Com capital aberto nos EUA, a Netshoes tem sofrido com a desconfiança de investidores. A empresa abriu seu capital em abril de 2017, com a cotação de US$ 14,50. Logo depois, viu seus papéis subirem e chegou a valer US$ 24,50. De lá para cá, entrou em um ciclo negativo e hoje cada ação é negociada a pouco mais de US$ 2. O valor de mercado atual da companhia é de US$ 68 milhões.

Os dados financeiros mostram que ela acumula prejuízos líquidos de quase R$ 300 milhões entre os anos de 2014 e 2017. Os resultados dos três primeiros trimestre de 2018 mostram intensificação das perdas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.