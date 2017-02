Azul vai tentar fazer IPOs no Brasil e nos EUA

A companhia aérea Azul tentará, pela quarta vez, abrir seu capital. A empresa quer fazer dupla listagem, ou seja, na BM&FBovespa e na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). A intenção de abrir capital neste ano foi antecipada pela 'coluna do Broad', do Grupo Estado, em dezembro.

O prospecto ainda não está disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Também não há detalhes da oferta no documento registrado na Securities and Exchange Commission (SEC), a CVM dos Estados Unidos. No prospecto da SEC, a aérea destaca o risco com a posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump. "Não temos controle e não podemos prever os efeitos da administração e das políticas de Trump", segundo destaca o documento.

Os bancos coordenadores são o Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan, Santander, Itaú BBA, Citigroup, Deutsche Bank e Raymond James. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

