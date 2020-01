Azul anuncia subarrendamento de 53 jatos E195 da Embraer para LOT e Breeze

A Azul informa que espera subarrendar 53 de suas aeronaves Embraer E195 para a LOT, uma companhia aérea da Polônia, e para a Breeze Aviation Group, aérea startup com sede os EUA, dando sequência a sua estratégia de acelerar a transformação da frota, a partir da substituição das aeronaves E195 por aeronaves E2 maiores e de nova geração, que são mais eficientes no consumo de combustível.

Em fato relevante, John Rodgerson, CEO da Azul, destaca que como o preço do combustível no Brasil é cerca de 35% mais caro do que em outras partes do mundo, é essencial que a aérea passe a operar com aeronaves da próxima geração o quanto antes.

No comunicado, a Azul informa ainda que assinou com a LOT uma carta de intenção para subarrendar 18 aeronaves com pedidos firmes, e até 14 opções adicionais, sujeitas a aprovações da LOT. Vale lembrar que a LOT já adquiriu sete E195s da Azul em anos anteriores.

Aliado a isso, a expectativa é de que a Breeze subarrende até 28 aeronaves, porém, a transação ainda aguarda aprovação dos acionistas da Azul.

"Dessa forma, espera-se que todos os E195s sejam removidos da frota da Azul até o final de 2022, e que sejam subarrendados até o final do prazo original do arrendamento operacional", informa a aérea.