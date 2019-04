Avianca divulga mais 150 voos cancelados durante feriado da Páscoa

Às vésperas do feriado de Páscoa, a Avianca Brasil divulgou nesta segunda-feira, 15, uma lista com mais 150 voos cancelados entre quinta-feira, 18, e sábado, 20. Na sexta-feira, a empresa já havia suspendido outros 179 voos entre sábado passado e esta quarta-feira, 17.

A crise financeira na qual a Avianca Brasil mergulhou no fim do ano passado se reflete nas reclamações dos passageiros, que enfrentam dificuldades para embarcar.

As queixas dos passageiros contra a companhia apenas nas duas primeiras semanas de abril já alcançam 83% do registrado durante todo o mês anterior no site ReclameAqui. Ao todo, foram 662 reclamações até o dia 14. Em janeiro, fevereiro e março, foram feitas 624, 637 e 795 contestações no site, respectivamente. Das queixas contra a companhia em abril, 43% foram por causa do cancelamento de voos.

No Procon-SP, também são crescentes as reclamações. No primeiro trimestre, foram 87 - aumento de 93% na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre as principais contestações, estão rescisão de contrato de forma unilateral e propaganda enganosa.