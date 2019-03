Avianca descontinua rotas e fecha bases operacionais no Galeão, Petrolina e Belém

A Avianca Brasil vai descontinuar algumas de suas rotas e encerrar as atividades de três bases operacionais - Galeão, no Rio de Janeiro, Petrolina (PE) e Belém.

Conforme a companhia, a readequação acontecerá progressivamente durante o mês de abril e tem como objetivo readequar sua operação e reduzir o tamanho de sua frota, como parte do plano de Recuperação Judicial. O objetivo será operar 23 destinos, com 26 aeronaves.

"A Avianca Brasil informa que as 32 rotas remanescentes são estratégicas e continuam a ser operadas normalmente, com seus pousos e decolagens mantidos dentro do cronograma previsto", afirmou a empresa em nota.