Avianca cancela 366 voos neste sábado e domingo por todo País

Em meio à crise financeira, a companhia aérea Avianca cancelou 366 voos por todo País neste sábado, 27, e domingo, 28, conforme lista no site da companhia. O aeroporto de Guarulhos (SP) é o mais afetado, com 110 partidas e 110 chegadas canceladas nos dois dias, seguido de Brasília e Galeão (RJ).

Também foram afetados os terminais de Vitória (ES), Santos Dumont (RJ), Salvador (BA), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Petrolina (PE), Navegantes (SC), Natal (RN), Maceió (AL), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Congonhas (SP), Confins (MG), Chapecó (SC), Campo Grande (MS), Brasília, Belém (PA) e Aracaju (SE).

Desta segunda-feira, 29, até a próxima quinta-feira, 2, mais 810 voos foram cancelados, de acordo com o site da companhia.