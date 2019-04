Avianca cancela 1.045 voos nesta semana

Em meio a uma grave crise financeira, a Avianca confirmou nesta segunda-feira, 22, o cancelamento de 1.045 voos até o próximo domingo, 28. A lista já contempla a devolução de 18 de suas atuais 25 aeronaves, previstas para acontecer ao longo desta semana.

O aeroporto mais afetado até agora é Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, junto com o RIOgaleão, Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão, no Rio de Janeiro, e o Juscelino Kubitschek de Brasília.

Congonhas, na capital paulista, e Santos Dumont, na zona sul do Rio, são até agora os mais protegidos, já que são alvos do interesse das concorrentes Gol e Latam, e a Avianca pretende comercializar os slots que ela possui desses aeroportos no leilão previsto para o dia 7 de maio.

Até agora, dos 21 voos programados para esta segunda-feira, em Congonhas, nove já saíram, sem problemas. Em Guarulhos estão previstas 42 partidas. De acordo com a lista atualizada no período da manhã, a Avianca cancelou 46 voos que partiriam ou chegariam nesta segunda-feira nos aeroportos de Cumbica e Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Em Brasília, foram suspensas 133 partidas e outras 133 chegadas. No Galeão, são 115 partidas e 117 pousos cancelados.