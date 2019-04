Avianca Brasil devolverá amigavelmente mais oito aeronaves a partir da segunda

A Avianca Brasil devolverá mais oito aviões a partir de segunda-feira, 22, após o feriado da Páscoa. A devolução foi acertada entre a companhia aérea e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Serão sete aviões de propriedade da GCAS e uma aeronave da empresa de leasing PK. Aérea, Anac e arrendadoras ainda negociam o calendário para que a devolução ocorra de forma escalonada para minimizar o impacto na operação da aérea.

Nas negociações, a Anac determinou que, com a saída das novas aeronaves, a Avianca ajuste a malha aérea, informe passageiros e ainda atualize o sistema de vendas de passagens para impedir a comercialização de bilhetes em rotas que não serão mais operadas.

A devolução é um novo golpe no esforço da Avianca em tentar contornar as dificuldades financeiras. Na semana passada, a empresa já havia iniciado a devolução de dez aviões, o que acarretou no cancelamento de mais de 300 voos - inclusive vários do período do feriado. A lista dos voos cancelados é atualizada pela companhia na página da empresa na internet.