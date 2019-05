Avianca Airlines confirma que busca parceiro no Brasil e nega abandono da filial

O grupo colombiano Avianca confirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que avalia atualmente opções com outras empresas aéreas da região para continuar servindo o mercado brasileiro. A empresa diz ainda que lamenta a situação da Avianca Brasil - que é chamada de Ocean Air pelo grupo - e que não está abandonando a filial brasileira. "Não é correta (a avaliação de abandono). Nosso interesse e compromisso é com o passageiro", diz a companhia em nota.

Mais cedo, o Broadcast informou que o grupo colombiano já monta a nova estrutura do grupo prevendo o fim das operações da filial brasileira. Nesse esforço, a companhia iniciou conversas preliminares com Azul, Gol e Latam para novos acordos de compartilhamento de voos entre aeroportos do Brasil para conexões ao exterior.