Auxílio emergencial dos nascidos em março e abril será depositado hoje

Para os nascidos em março e abril, hoje (21) a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do auxílio emergencial - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para os nascidos em março e abril, hoje (21) a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do auxílio emergencial. Os R$ 600 serão depositados na poupança social, mas o saque só estará disponível a partir do dia 30.

Amanhã (22) será depositado para os nascidos em maio e junho. No dia 23, o auxílio será depositado para quem nasceu nos meses de julho e agosto.

Ontem (20) a Caixa começou a creditar a segunda parcela para os beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família, ou seja, aqueles que se inscreveram pelo aplicativo ou site ou que fazem parte do Cadastro Único. Os R$ 600 só serão creditados, porém, para os que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Os primeiros a receber serão cerca de 5 milhões de beneficiários nessa situação nascidos em janeiro e fevereiro.

Para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos trazem mais restrições. Todos vão receber por meio de conta poupança digital da Caixa - mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta.

Segundo a Caixa, a primeira parcela do auxílio foram creditados R$ 37,1 bilhões para 52,3 milhões de pessoas e na segunda parcela, R$ 12,8 bilhões creditados para 18,0 milhões de pessoas.

Até o dia 21 foram feitos 101,2 milhões de cadastros, com mais de 1 bilhão de visitas ao site e mais de 190 milhões de ligações na central 111. O aplicativo Auxílio Emergencial teve 87,0 milhões de downloads e o aplicativo CaixaTem teve 95,7 milhões de downloads. Além disso, foram abertas 40,6 milhões de contas poupança digital, sendo a maior ação de inclusão bancária já realizada no Brasil.

Bloqueio - Contra o que determina a lei que criou o auxílio emergencial de R$ 600, a Caixa anunciou que vai, num primeiro momento, impedir cidadãos que recebem o benefício pela poupança digital de fazer a transferência dos recursos da segunda parcela para alguma outra conta por meio de DOC ou TED.

Na semana passada, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, justificou que a medida foi adotada porque as famílias estavam transferindo o dinheiro para conhecidos e, assim, driblando o calendário de saques formulado para evitar aglomerações nas agências.

A lei que criou o benefício, porém, garante a operação. O texto diz que é garantida "no mínimo uma transferência eletrônica de valores ao mês sem custos para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central".