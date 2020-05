Auxílio emergencial chegará a mais de 51 milhões de pessoas registradas no Cadastro Único

Os saques em espécie podem ser feitos nos canais de autoatendimento e lotéricas - Foto: Reprodução/Internet

Do total de pessoas cadastradas na base de dados do governo federal, 70% vão receber o auxílio emergencial de R$ 600. O percentual representa mais de 51 milhões de pessoas registradas no Cadastro Único.

Cerca de nove milhões e meio das pessoas indicadas para receber o auxílio são inscritas no Cadastro Único e não beneficiárias do Bolsa Família, e quase 42 milhões são inscritas no programa de transferência de renda.

Os saques em espécie podem ser feitos nos canais de autoatendimento e lotéricas. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal creditou o benefício a mais de 7 milhões de pessoas e concluiu o pagamento da segunda parcela para quem recebeu a primeira até 30 de abril.