Em MS, quem precisa não recebeu e quem não precisa já gastou

Até o último dia 12, R$ 29,65 milhões do Auxílio Emergencial pago as pessoas que não estão no critérios para recebimento do benefício, foram devolvidos ao Governo Federal - (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

Desde o mês de abril parte dos sul-mato-grossenses estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. Mas o que deveria ser um alívio para alguns neste momento de crise, se tornou um pesadelo. Por conta de corrupção e fraudes, partes dos recursos estão sendo desviados para contas de pessoas que sequer necessitam da ajuda financeira.

No começo do mês, o governo federal disponibilizou a lista de beneficiários do programa de auxílio emergencial de R$ 600, que foi pago a mais de 53 milhões de pessoas. A iniciativa é uma forma de colocar em transparência toda a base do recebimento do auxílio, com todas as pessoas que vem recebendo, para que o próprio cidadão possa fiscalizar os beneficiados.

Em um levantamento Controladoria Regional da União no Estado feito neste mês, foi revelado que 1.126 servidores públicos ativos e inativos em MS receberam de forma irregular o pagamento. Os pagamentos indevidos somam R$ 719,4 mil. Todos terão que devolver o montante. Entre os pagamentos irregulares está o caso de um aposentado com remuneração mensal superior a R$ 35 mil. O levantamento feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) com a Controladoria-Geral do Estado (CGE) mostrou que 259 desses servidores poderão responder a processo administrativo e judicial, por falsidade ideológica, já que fizeram o cadastro no Ministério da Cidadania declarando não ter vínculo empregatício, aposentadoria ou pensão.

Daniel Carlos Siqueira e Carlos Girão, representantes da CGU e CGE, respectivamente, explicam irregularidade - (Foto: Chico Ribeiro)

Recentemente o servidor público de Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande, Cláudio Roberto Siqueira Lins, 38, devolveu o duplo auxílio emergencial no valor de R$ 1.200,00. Claudio explica que recebeu o benefício sem ter solicitado e que só ficou sabendo depois de ver seu nome entre os beneficiados em um portal de notícias do município. “Eu acredito que isso aconteceu com outras pessoas também. Esse dinheiro veio através do meu CadÚnico de quando eu morava no Paraná, eu realmente não sabia. Estava precisando da ajuda, mas existem pessoas que precisam mais do que eu, por isso eu devolvi e cancelei”, explica.

Em Inocência, a 331 km de Campo Grande, o ex-prefeito Antônio Ângelo Garcia dos Santos, mais conhecido como “Toninho da Cofapi”, também esteve na lista dos que receberam o benefício. Porém ele esclareceu que houve uma falha do governo federal e que o motivo de ter recebido foi que ''no passado'', quando deu entrada em sua aposentadoria se inscreveu no ''CadÚnico'', que é um banco de dados usado pelo governo para pagar beneficiários de programas sociais. “Nunca saquei nada e não tem nenhuma conta em movimento. Eu jamais faria uma coisa dessas e eu fico envergonhado de ver o meu nome constando em uma lista de quem realmente precisa. Infelizmente no Brasil tem muitas coisas erradas e que nos colocam em uma saia justa dessas, mas o que eu posso garantir é que eu não fiz nenhum cadastro.”, explica.

A Controladoria Geral da União (CGU) também está monitorando, em parceria com o Ministério da Cidadania, o pagamento irregular do benefício a pessoas que não teriam o direito de receber. É o caso, por exemplo, de cerca de 74 mil sócios em empresas. A pasta também interceptou o pagamento para 86 mil pessoas físicas que doaram mais de R$ 10 mil nas últimas eleições. Proprietários de veículos de mais de R$ 60 mil também foram identificados nos cruzamentos feitos pelo governo, além de pessoas que possuem domicílio fiscal no exterior e também se cadastraram para receber o auxílio, o que é vedado.

Até o último dia 12, R$ 29,65 milhões do Auxílio Emergencial pago as pessoas que não estão no critérios para recebimento do benefício, foram devolvidos ao Governo Federal. Pelo menos 39.517 pessoas que não se enquadravam emitiram Guias de Recolhimento da União (GRU) para devolver os valores. Desse total, 23.643 foram militares, que somaram R$ 15,2 milhões em devoluções.

Na enquete do programa "Giro Estadual de Notícias" do Grupo Feitosa de Comunicação realizada na manhã de hoje (23), muitos ouvintes participaram e colaboraram com diversas opiniões sobre o assunto. A maioria se mostrou a favor da divulgação dos nomes e devolução dos recursos já depositados.

Uma professora do município de Rio Verde do Mato Grosso, a 170 km de Campo Grande, que preferiu não se identificar, relata que na cidade existem ex-vereadores e parentes de políticos que estão recebendo a ajuda e ainda por cima tiram sarro dos que não conseguiram. “Eu acho muito bom que essas pessoas devolvam o dinheiro. Aqui na cidade existem pessoas que são do extremo grupo de risco e que estão precisando e que até hoje não viram a cor desse recurso. Quando essa lista foi liberada, viralizou nos grupos de WhatsApp e o que mais surpreendeu foram as pessoas que pegaram dizendo coisas como ‘eu peguei mesmo, vou comprar carvão, assar carne e tomar uma cerveja’. Professores, filhos, pais e que moram em uma localização maravilhosa. Eu fico apavorada e triste”, lamenta.

Em Dourados, a 225 km de Campo Grande, o ouvinte Reginaldo Teixeira também acha correto a decisão de divulgar o nome das pessoas. “Achei certo essa divulgação de pessoas que não precisam do recurso e receberam. O dinheiro pode até ser do povo, mas essa conta vai vir no futuro e todos vão ter que pagar”, explica.

Do município de Maracaju, a 160 km de Campo Grande, a dona de casa Daiana dos Santos e seu marido precisam do benefício, mas até o momento só ela recebeu os R$ 600. “Eu recebi pelo Bolsa Família, após sete meses bloqueado. No cadastro incluiu eu, meu esposo e nossos quatro filhos. Só que apenas eu estou recebendo e nas tentativas de inscrever o meu esposo, consta que ele já está no meu cadastro e que não é possível fazer isso novamente. Ele é autônomo, não tem carteira registrada, estamos realmente precisando e ainda assim tem muitas pessoas que tem casa, carro, comércio e estão recebendo”, desabafa.

Muitas pessoas estão com dificuldades de receber o benefício - (Foto: A7 Press/Agência O Globo)

Moradora do município do assentamento São Pedro no município de Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande, a ouvinte Lourdes dos Santos reclama que muitas pessoas da redondeza já receberam a verba sem precisar. “Muitas pessoas do assentamento que receberam tem carro, caminhão, boi no pasto, casa boa... Tem tudo, não pobre que nem nós, mas mesmo assim recebeu”, afirma.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni ressalta que, dentro do universo de quase 60 milhões de pessoas que já receberam o benefício, o número de erros é refratário e as ações para recuperar os valores repassados de forma imprópria foram ágeis. “Pagamos R$ 76,6 bilhões a 58,6 milhões de pessoas. Ao longo desses três meses, aprimoramos o sistema, fechamos acordos com os órgãos de controle e de fiscalização e tomamos as medidas necessárias para que os recursos retornassem aos cofres públicos”. Para quem recebeu a verba de forma indevida e queira devolver, é possível por meio do site devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br.

Como denunciar - O canal para registro de denúncias de fraudes é o sistema Fala.Br (Plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da CGU). Para falar com a ouvidoria, você deve fazer uma manifestação de denúncia, que serve para comunicar ocorrências de ato ilícitos ou irregularidades. Adicionalmente, o Portal da Transparência traz a relação pública de todos aqueles que receberam o Auxílio Emergencial, no seguinte endereço eletrônico. Há pesquisa por estado, município e mês. A ferramenta também permite busca por nome e CPF ou pelos telefones 121 ou 0800 707 2003.