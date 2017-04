Autoridade da UE adverte contra redução em padrões regulatórios dos EUA

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, advertiu nesta quinta-feira contra o risco de reduzir os padrões regulatórios financeiros, antes de uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e outros graduados nomes do governo de Donald Trump.

Dombrovskis, uma das mais graduadas autoridades na política de serviços financeiros na Europa, disse em entrevista que busca "mais clareza sobre quais são as intenções exatas" das autoridades dos EUA em sua revisão sobre regulações. "Os sinais que temos ouvido recentemente são mais reconfortantes", disse ele. "Nós precisamos saber o que exatamente essa revisão trará e se isso não representará uma redução de nossos padrões. Nós certamente esperamos que não."

O governo Trump até agora iniciou a revisão de regras financeiras, mas ainda não fez propostas específicas.

Dombrovskis disse que algumas regulações devem ser revisadas, mas espera que os EUA não minem acordos internacionais fechados desde a crise financeira, entre eles sobre regras de capital e liquidez de bancos e a resposta a falências bancárias. "É uma questão de aderir aos padrões globalmente combinados", comentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

