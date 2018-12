Autor do PL do Funrural diz estranhar movimentação do PSL para barrar projeto

O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), autor do projeto que trata sobre o passivo do Funrural (PL 9252/17), disse que estranha a movimentação do partido de Jair Bolsonaro (PSL) em tentar barrar a aprovação da matéria, já que o presidente eleito se mostrou a favor da questão durante a campanha e chegou a gravar vídeos sobre o tema.

Matéria do Broadcast/Estadão, plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que a Câmara dos Deputados deve praticamente encerrar as votações da atual legislatura na semana que vem, com a realização de quatro sessões consecutivas recheadas de "pautas-bomba", que podem deixar uma fatura salgada para o presidente eleito Jair Bolsonaro.

O rombo para os próximos anos pode passar de R$ 47 bilhões se os projetos forem aprovados. Desse total, o parcelamento das dívidas (Refis) com o Funrural (a previdência do setor) tem custo estimado de R$ 34 bilhões, segundo estimativas de assessores do governo. Goergen contesta esse valor. "Esse número não existe, governo não sabe e os produtores não fazem ideia de quanto é", disse.

Ele afirmou ainda que a matéria não trata de um "perdão de dívidas" e sim de um "reconhecimento de cobrança indevida".