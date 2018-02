Ausência de acordo imigratório nos EUA pesa e Bolsas de NY fecham em baixa

Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta quarta-feira, 7, em baixa à medida que os investidores monitoraram a forte queda nos preços do petróleo e as chances de que uma medida que estenda o financiamento ao governo dos Estados Unidos não seja aprovada no Congresso e desencadeie uma nova paralisação do governo federal na sexta-feira.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,08%, aos 24.893,35 pontos; o S&P 500 recuou 0,50%, aos 2.681,66 pontos; e o Nasdaq declinou 0,90%, aos 7.051,98 pontos. O índice de volatilidade da CBOE (VIX), considerado o medidor de medo de Wall Street, encerrou o dia em baixa de 7,51%, aos 27,73 pontos.

Novamente a questão política voltou à cena nos Estados Unidos. Com a aproximação do limite do prazo para que o Congresso americano aprove um projeto de orçamento que impeça que a máquina pública americana paralise suas atividades, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, e o líder democrata, Chuck Schumer, anunciaram um acordo que prolonga o financiamento em dois anos. A divulgação do plano dos senadores joga fora o projeto de lei aprovado na noite de terça-feira na Câmara dos Representantes, que previa uma extensão de apenas seis semanas ao financiamento ao governo.

Apesar disso, o plano do Senado pode não ser bem visto pelos deputados. Na Câmara, a líder democrata, Nancy Pelosi, afirmou que não irá apoiar um acordo orçamentário sem que haja uma votação sobre a questão imigratória, que não foi contemplada no acordo dos senadores. Já o grupo conservador republicano Freedom Caucus se mostrou contra resoluções orçamentárias que não tenham um amplo aumento nos gastos com defesa. Enquanto o projeto do Senado apresenta expansão de US$ 300 bilhões no fundo para defesa, o plano da Câmara aprovado na quarta-feira tinha expansão de US$ 600 bilhões para o Pentágono.

Sem um pacto firmado para os imigrantes, os investidores questionaram a falta de um acordo imigratório, assim como Pelosi. A falta de sinalização quanto à questão imigratória acabou pesando nas ações tecnologia, visto que os imigrantes constituem cerca de 25% da força de trabalho das techs e de ciência nos EUA. Não à toa, a Apple cedeu 2,14%, a Amazon recuou 1,81%, a Microsoft caiu 1,88% e o Facebook caiu 2,77%. Por outro lado, a ação da Snap disparou 47,58%, a US$ 20,75, após a companhia superar as previsões de analistas no balanço do quarto trimestre do ano passado.

Além das techs, outro setor que pesou nas bolsas foi o de energia. Após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA divulgar que a produção diária de petróleo ultrapassou a marca psicologicamente importante de 10 milhões de barris, os preços da commodity recuaram e arrastaram junto as ações de companhias desse segmento. A Chevron fechou em baixa de 1,61%, enquanto a ExxonMobil perdeu 1,80%. Já o subíndice de energia do S&P 500 encerrou o pregão em queda de 1,67%, no menor nível desde 7 de dezembro.