Aumento no volume exportado de carne suína na comparação anual

Da Redação, com informações da Scot Consultoria

Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) revelam que o Brasil exportou em janeiro de 2020, até a quarta semana (17 dias úteis), em média, 2,7 mil toneladas de carne suína in natura por dia. Embora o volume seja 13,9% menor em relação à média diária do mês anterior, na comparação com o mesmo período de 2019 o volume embarcado teve incremento de 42,1%.

O preço médio da tonelada de carne suína exportada pelo Brasil também melhorou. Em janeiro de 2019 a tonelada estava cotada em US$ 2.009,00, alcançando US$ 2.596,90 em dezembro/19. Em janeiro de 2020, a tonelada foi comercializada, em média, por US$ 2.609,30, uma alta de 29,9% em um ano.