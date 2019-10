Aumento de capital da Telebras de R$ 1,512 bi será realizado com saldo de Afac

A Telebras fará um aumento de capital com subscrição privada de ações da União, sua controladora, com o saldo de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (Afac). O valor do aumento do capital social proposto é de R$ 1.512.721.997,90.

"Os recursos a serem capitalizados foram transferidos à Telebras pela União face à incumbência da Telebras na implementação do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL e do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica - SGDC, com o objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de informação e comunicação, promovendo cada vez mais a inclusão social e econômica através do acesso à internet no país", diz a proposta da administração para a assembleia sobre o tema, convocada para o dia 31 de outubro.

Serão emitidas 10.184.492 ações ordinárias e 8.074.780 preferenciais, a serem subscritas integralmente pela União, com direito de preferência aos atuais acionistas.

No caso dos acionistas que optarem por não exercer o direito de preferência na subscrição das ações emitidas, a diluição potencial resultante do aumento de capital será de 20,5925% para as ações ordinárias e de 43,8668% para as ações preferenciais.