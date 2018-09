Atrativos de Campo Grande são levados para a maior feira de turismo do Brasil

Na ocasião, o presidente da ABAV Nacional, Geraldo Rocha, afirmou que o mercado do turismo é o que mais rápido gera movimento para a recuperação do país - Foto: Divulgação

A Capital sul-mato-grossense está, a partir desta quarta-feira (26), sendo divulgada na maior e tradicional feira de turismo do Brasil, a 46ª ABAV Expo Internacional de Turismo 2018, que acontece em paralelo com o 50º Encontro Comercial/Braztoa. A feira ocorre até o dia 28 no Anhembi Parque, em São Paulo. Os atrativos turísticos de Campo Grande foram levados ao evento pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Aqui, nesta importante feira do segmento turístico, mostramos o potencial de nossa cidade e o que de mais bela ela tem”, comenta a titular da Sectur, Nilde Brun.

De acordo com a assessoria de imprensa do evento, o encontro deve reunir em torno de 23 mil pessoas nos três dias de feira.

Abertura

A solenidade de abertura ocorreu na manhã de hoje e reuniu empresários, ministros, secretários estaduais do turismo, representações internacionais com embaixadas e consulados, entidades parceiras, como Abracorp, Air Tkt, Fornatur, SPturis, entre outras autoridades.

Na ocasião, o presidente da ABAV Nacional, Geraldo Rocha, afirmou que o mercado do turismo é o que mais rápido gera movimento para a recuperação do país. “Conectar os principais players do segmento é como uma mola propulsora do setor para movimentar a economia do país”, destacou.

Magda Nassar, vice-presidente da ABAV e presidente da Braztoa, apresentou alguns números do setor. Segundo ela, somente no ano passado, as operadoras de turismo registraram R$ 12.2 bilhões de faturamento. Também citou pesquisa que mostra que o turismo impacta diretamente em mais de 570 setores da economia.

Com discurso engajado, Magda ressaltou a importância de parcerias e políticas públicas para alavancar o setor, e reforçou a importância do aumento de profissionais mulheres neste segmento.

A política de vistos é outro fator importante para o setor. Teté Bezerra, presidente da Embratur, discorreu sobre as iniciativas que estão sendo desenvolvidas com outros países e que possibilitaram um aumento de 47% na facilitação dos documentos, “o que faz com que mais pessoas possam viajar e aproveitar as oportunidades”.

Teté enfatizou também as rodadas de negócios que acontecem durante a ABAV EXPO, onde países como Argentina, Chile, México, Rússia e outros têm a oportunidade de troca de experiências e fechamento de negócios.

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, trouxe uma análise sobre o potencial do setor diante às oportunidades. “Essa ficha ainda não caiu para os brasileiros”, ressalta o ministro. E continua: “Quando olho para o potencial turístico que nós temos e a economia criativa que geramos, fico dividido entre a tristeza, do tamanho desperdício, e a alegria, visualizando o tamanho potencial que ainda pode ser explorado, e esse é o grande desafio. O turismo conectado gera renda, emprego e centenas de oportunidades”.