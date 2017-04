Atos em apoio à greve geral estão marcados para a tarde desta sexta-feira em SP

Em São Paulo, vários atos em apoio à greve geral estão marcados para a tarde desta sexta-feira, 28. Logo no início da tarde, com horário inicial agendado para as 14 horas, há manifestação convocada pela Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas) se concentra no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. Na Praça da Sé, no centro, há um protesto organizado de forma autônoma.

Às 15 horas, trabalhadores da educação se encontram na Praça dos Arcos, próxima à Paulista.

Às 15h30, empregados de museus se reúnem em frente ao Instituto Tomie Ohtake.

A grande manifestação do dia deve começar às 17 horas, com concentração no Largo da Batata. Organizada pela Frente Povo Sem Medo e Brasil Popular, ato deve ir até a casa do presidente Michel Temer, no Alto de Pinheiros, na zona oeste.

