Atlantia entrega proposta para disputa do trecho Norte do Rodoanel

Depois, as propostas entregues serão analisadas e, caso estejam aptas, participarão da sessão pública de abertura dos envelopes, às 14h desta quarta-feira, 10 - Foto: La Vanguardia

A italiana Atlantia, controladora da AB Concessões, entregou nesta quarta-feira, 10, proposta para disputar a concessão do trecho Norte do Rodoanel, segundo apuração do Broadcast. A participação já era esperada, tendo em vista que a AB Concessões detém três concessões rodoviárias em São Paulo.

A entrega das propostas na sede da B3, em São Paulo, ocorre nesta manhã, das 9h às 11h. Depois, as propostas entregues serão analisadas e, caso estejam aptas, participarão da sessão pública de abertura dos envelopes, às 14h desta quarta-feira, 10.