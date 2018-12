Os ativos líquidos da Alemanha no exterior cresceram de forma quase contínua nos últimos anos, atingindo 1,8 trilhão de euros no fim de 2017, segundo relatório mensal publicado hoje pelo Bundesbank, como é conhecido o banco central alemão. O montante é equivalente a 54% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O Bundesbank atribuiu o avanço aos superávits em conta corrente que a Alemanha registrou nos últimos dez anos.