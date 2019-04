Atividade econômica no Sul cai 0,2% no trimestre encerrado em fevereiro, diz BC

A atividade econômica da região Sul caiu 0,2% no trimestre que começa em dezembro do ano passado e termina em fevereiro deste ano, em comparação ao trimestre encerrado em novembro, mostra Boletim Regional divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Banco Central (BC), em dados com ajuste sazonal.

Segundo o documento, os indicadores da região reforçam moderação no processo de recuperação no início deste ano.

Na margem, diz o boletim, houve arrefecimento no desempenho de vários setores, com pequenas retrações na indústria, comércio e serviços.

Por outro lado, pondera, a atividade regional segue favorecida pelo comportamento benigno do mercado de crédito e pelo resultado projetado para o setor agrícola, que impactará positivamente a economia no curto prazo.