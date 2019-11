Atividade econômica no Sul avança 0,2% no trimestre encerrado em agosto, diz BC

A atividade econômica da região Sul avançou 0,2% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 8. De acordo com o BC, o nível de atividade na região manteve o processo de recuperação gradual, "apesar de registrar o menor ritmo de expansão entre as regiões no trimestre encerrado em agosto".

"O resultado reflete, em parte, o menor efeito positivo das safras de verão, cujas colheitas foram majoritariamente apropriadas nos trimestres anteriores, e o impacto negativo das reduções da produção industrial - após quatro trimestres de crescimento - e da prestação de serviços", avaliou o BC.

A instituição ponderou ainda que, nos próximos meses, a economia do Sul "deve ser estimulada pelos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pela manutenção da inflação em patamar baixo e pela disponibilidade de crédito, em contexto de redução das taxas de juros".

O BC divulga nesta sexta o Boletim Regional em Belém (PA). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até agosto deste ano.