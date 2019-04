Atividade econômica no Sudeste cresce 1,2% no trimestre até fevereiro, diz BC

A atividade econômica da região Sudeste cresceu 1,2% no trimestre que começa em dezembro do ano passado e termina em fevereiro deste ano, em comparação ao trimestre encerrado em novembro, mostra o Boletim Regional divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Banco Central (BC), em dados com ajuste sazonal.

Segundo o documento, o crescimento está condicionado principalmente ao desempenho da produção industrial no período.

O BC ressaltou também o aumento dos índices de confiança, da massa de rendimentos reais e da carteira de crédito, corroborando manutenção de ambiente favorável à continuidade da recuperação econômica, apesar de indicadores oscilantes na demanda.