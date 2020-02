Atividade econômica no Centro-Oeste cai 0,2% no trimestre até novembro, diz BC

A atividade econômica da região Centro-Oeste recuou 0,2% no trimestre encerrado em novembro, ante o trimestre finalizado em agosto. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta terça-feira, 18.

No documento, o BC pontuou que o recuo ocorreu após o crescimento verificado no trimestre anterior, quando a colheita recorde de milho impulsionou o desempenho.

O BC destacou o recuo nas atividades de agricultura, transporte e setor público, "cujos impactos foram parcialmente neutralizados pela expansão nos setores de indústria de transformação, construção civil e comércio".

De acordo com o BC, "a economia do Centro-Oeste apresentou pequena oscilação na margem, mas segue tendência de expansão, impulsionada pela safra recorde e pelo aumento nas vendas do comércio". "As perspectivas seguem otimistas para a região, com aumento esperado na safra de soja e nas exportações de carne, apesar do possível impacto negativo de maior desaceleração da economia mundial."

O BC divulga o Boletim Regional em Recife (PE). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até novembro deste ano.