Atividade econômica no Centro-Oeste cai 0,2% no trimestre até fevereiro, diz BC

A atividade econômica da região Centro-Oeste recuou 0,2% no trimestre que começa em dezembro do ano passado e termina em fevereiro deste ano, em comparação ao trimestre encerrado em novembro, mostra Boletim Regional divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Banco Central (BC), em dados com ajuste sazonal.

Segundo o documento, o resultado reflete o menor volume das safras de soja e milho, cujas colheitas concentram-se no início do ano.

O BC ressalta que, apesar do recuo, a indústria mostrou desempenho positivo no curto prazo e as expectativas dos agentes econômicos permaneceram em nível elevado.

"Nos próximos trimestres, a atividade deverá ser beneficiada pelo crescimento das safras de inverno, com potencial para impulsionar a produção na indústria de alimentos", afirma o boletim.