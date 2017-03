Atividade econômica está se recuperando, afirma Ipea

Após atravessar a maior recessão da história, a atividade econômica já está em recuperação, segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve avançar 0,3% no primeiro trimestre deste ano, ante o último trimestre de 2016, segundo projeção divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Grupo de Conjuntura do instituto. No fim do ano, a previsão é de crescimento de 0,7% na atividade econômica.

"Isso seria muito baseado numa recuperação da indústria e crescimento da agropecuária. Embora a agropecuária tenha participação pequena no PIB, ela tem encadeamento importante na economia", disse José Ronaldo de Castro Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea.

O instituto retoma a divulgação de projeções para os principais índices econômicos do País após um jejum de cerca de dez anos. As estimativas consideram um cenário sem grandes mudanças no ambiente externo, com estabilização da situação política doméstica e avanços nas reformas que deem suporte a um novo regime fiscal.

"O que condiciona as nossas projeções é a aprovação de reformas. As reformas terão grande impacto nas projeções deste ano. E a gente está pegando um cenário externo neutro. Houve melhora de commodities no curto prazo, mas a gente não acha que seja um novo ciclo de commodities, então o cenário é neutro", afirmou Castro.

O diretor do Ipea defende que reformas como a da Previdência e a trabalhista melhorariam o ambiente de negócios e mudariam o regime fiscal para dar sustentabilidade à divida pública. "Alterar a trajetória de dívida pública é essencial", defendeu o pesquisador, para quem o contingenciamento anunciado pelo governo ajuda mais a recuperar credibilidade do que atrapalha a atividade.

Projeções

O Ipea divulgou também expectativas para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A projeção é de que o IPCA feche o ano em 3,9%, bem abaixo do centro da meta para o ano, de 4,5%.

Em 2018, com aumento no ritmo de crescimento do PIB, haveria espaço para a recomposição de margens pelas empresas ao mesmo tempo em que a oferta mais abundante de alimentos deixaria de contribuir para a redução de preços, então a inflação voltaria a subir levemente para níveis próximos ao centro da meta. O Ipea espera um crescimento de 3,6% da atividade econômica em 2018, com inflação pelo IPCA em 4,5%.

O cenário projetado pelos pesquisadores inclui um contexto que permita ao Banco Central reduzir a taxa básica de juros para 8,75% ao ano ao final de 2017, mantendo esse mesmo patamar ao longo de 2018.

"O que a gente pode observar pela comunicação do BC seria dar uma concentrada na redução dos juros nas próximas reuniões e parar para avaliar depois", contou o diretor do Ipea.

Segundo as estimativas, a recuperação do PIB será puxada pela demanda doméstica, com avanço dos investimentos e retomada gradual do consumo das famílias, impulsionada pela redução da inflação e dos juros, pela liberação dos recursos do FGTS e pela estabilização das condições do mercado de trabalho. Num segundo momento, o consumo aumentaria devido à melhora no mercado de trabalho, com redução do desemprego, além de alívio das condições do crédito. Quanto à capacidade produtiva ociosa atual, o instituto aponta um hiato de produto da ordem de 7%, como reflexo da ociosidade produtiva causada pela recessão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

