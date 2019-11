Atividade da indústria paulista cresce 0,1% em setembro ante agosto, diz Fiesp

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista registrou leve alta de 0,1% em setembro em relação a agosto, com ajuste sazonal, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Sem ajuste, houve queda de 3,30% no mês. No terceiro trimestre, o avanço também foi de 0,10% e, entre janeiro e setembro, o crescimento foi de 0,90%.

Segundo a Fiesp, o resultado positivo na margem foi composto pelas principais variáveis do INA.

O avanço das vendas reais foi de 0,70%, das horas trabalhadas na produção, de 0,10%, e o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) subiu 0,20 ponto porcentual. Os salários reais médios também cresceram, 0,70%.

Sensor

Para outubro, o Sensor ficou acima da linha de estabilidade, com 50,9 pontos, com ajuste sazonal, o melhor resultado em 12 meses, segundo a Federação. As variáveis que mais contribuíram para o avanço do Sensor foram mercado (54,1 pontos), indicando melhora no setor de atuação das empresas, estoques (53,7 pontos) e vendas (51,7 pontos).

Também com resultado otimista, o emprego (50,8 pontos) indica a perspectiva de contratações moderadas no mês, diz a Fiesp.

Para José Ricardo Roriz Coelho, segundo vice-presidente da Fiesp, "as altas apresentadas pelos indicadores são reflexo da queda do custo financeiro para empresas e famílias, além da antecipação da liberação dos recursos do FGTS".