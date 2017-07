Atentado suicida em Kabul mata 24 pessoas e fere 42

Pelo menos 24 civis morreram e outros 42 ficaram feridos em um atentado suicida cometido hoje (24) com um veículo cheio de explosivos em uma rua próxima a uma área residencial onde vivem funcionários afegãos no oeste de Kabul.

A explosão do veículo aconteceu em uma rua no Distrito Policial 3, no oeste da capital afegã, afirmou à Agência EFE o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish. Ele anunciou que "todas as vítimas são civis". Segundo Danish, no local da explosão três veículos e 15 lojas sofreram danos.

